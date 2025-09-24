Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkevi'nde ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) eş güdümünde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri ile SETA Başkanı Nebi Miş de yer aldı.