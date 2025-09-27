Gazze'de barınma problemi: Çadırların yüzde 93'ü yetersiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, yaptığı açıklamada, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor." dedi.

Sevabite, Siyonist İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi.

Sevabite, işgalci İsrail'in zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yerinden edilenlerin barındığı çadırların düzensiz biçimde yol kenarlarına ve sağlıksız alanlara gelişigüzel şekilde kurulduğuna işaret eden Sevabite, Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde yüz binlerce ailenin sıkıştığını, bölgenin artık yeni göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

Katil İsrail'in kuzeydeki Gazze kentinden güneye göçe zorladığı Filistinlileri hedef aldığını, bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirten Sevabite, "Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. 293 barınma merkezi ise doğrudan hedef alındı." dedi.