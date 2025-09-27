İsrail'in Gazze'de Kara Harekatı: Ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan Mahalleleri Harabeye Döndü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail işgal güçleri, Gazze Şehri'nde sürdürülen kara harekatı boyunca ez-Zeytun ve Şeyh Rıdvan mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgeyi sistematik şekilde tahrip etti. Mahalle mahalle yapılan yıkım operasyonlarıyla binalar, okullar, pazarlar ve camiler harabeye dönüştü. Özellikle ez-Zeytun'un güneydoğusundaki konutlar ve Şeyh Rıdvan'ın dar sokakları tank ve topçu ateşiyle yerle bir edildi.

Filistin Sivil Savunma ekiplerinin açıklamalarına göre, son haftalarda 50'den fazla çok katlı bina tamamen yok oldu, Ağustos ayından itibaren ise 1500'den fazla ev ve yapı saldırılarda yıkım gördü. Bu durum binlerce ailenin zorla göç ettirilmesine ve bölgenin insani krizine yol açtı.

Gazze'nin sosyal ve ticari yaşam merkezi konumundaki bu mahallelerdeki yıkım, kentin ekonomik ve sosyal dokusunu ciddi şekilde sarstı. Şeyh Rıdvan’da yaşayanlar zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, Gazze'nin yaşanan büyük tahribat sonrası adeta hayalet şehre döndüğü bildiriliyor.

Bu kara harekat, Gazze'nin kuzeyinden güneyine uzanan geniş bir alanda devam ederken, siviller yoğun bombardıman ve çatışmalar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Enkaz altında halen kurtarılmayı bekleyen çok sayıda insan olduğu, yaralıların ise yetersiz kalan sağlık altyapısında tedavi edilmeye çalışıldığı bildirildi. Bu yıkım, hem bölgedeki sivil kayıpları hem de insani krizi derinleştiriyor.