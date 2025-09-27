Gazze'de şehit sayısı son 24 saatte 77 artarak 65 bin 926'ya çıktı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, işgalci İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 77 şehit ve 265 yaralının getirildiği belirtildi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının ise 65 bin 926'ya, yaralıların sayısının 167 bin 783'e yükseldiği kaydedildi.