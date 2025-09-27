Şehit Nasrallah'ın mirası: Askeri caydırıcılıktan ulusal birlik inşasına

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şehit Seyid Hasan Nasrallah'ın Hizbullah hareketindeki liderliği, bu grubu dağınık bir güç olmaktan çıkarıp ulusal bir savunma gücüne dönüştüren bir dizi değişimi birkaç yıl içinde hayata geçirdi. Güney Lübnan'ın 2000 yılındaki kurtuluşu ve ardından 2006'daki 33 Gün Savaşı'nda direnişin zaferi, bu dönüşümü pekiştirdi.

Siyonist rejim Karşısında yalnızca dayanmakla kalmadı, aynı zamanda onu stratejik hedeflerine ulaşmaktan da alıkoydu. Birçok araştırmacıya göre bu zafer, küçük bir devletin üstün bir askeri güce karşı 'simetrik caydırıcılık' tesis etmesi olarak değerlendirilmektedir.

Ulus İnşasında Direnişin Rolü

Ulus-devlet inşası literatüründe, bu tecrübeler bir tür 'aşağıdan yukarıya bütünleşme' yarattı. Halk, dış bir tehdit karşısında ortak bir fikir (bağımsızlık ve ulusal onur) etrafında birleşti. Dikey ve yatay bölünmelerle sıklıkla karşı karşıya olan çok mezhepli yapılarda bu türden bir bütünleşme nadir görülen bir olgudur.

Seyid Hasan Nasrallah, direnişi mezhepsel bir hareket olmaktan çıkarıp ulusal birlik ekseni haline getirerek, Lübnan'ın İsrail tehdidi karşısındaki devlet ve ulus inşa sürecinin yolunu döşemiş oldu.

Bölgesel Politikada Ulusal Çıkar Önceliği

Nasrallah'ın politikasını, bölgedeki bazı aşırı ulusçu hareketlerin liderleriyle kıyaslandığında ayırt edici yönü, bölgesel politikayı sürekli olarak Lübnan'ın ulusal çıkarlarıyla bağlantılandırmaya verdiği önemdi. Hizbullah, Gazze'den Suriye'ye ve Yemen'e kadar uzanan Direniş Ekseni'nin dengelerinde aktif rol alırken, Nasrallah kamuya açık açıklamalarında, her bölgesel hamlenin Lübnan'ın güvenlik, siyasi ve ekonomik kaygılarıyla uyumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yaklaşımın iki önemli sonucu oldu: İlk olarak, Hizbullah'ın ideolojik olarak partiyle aynı çizgide olmayan bir kısım Hıristiyan ve Sünni vatandaşlar nezdinde dahi iç meşruiyetini artırdı. İkinci olarak, iç ve dış muhaliflerin yaymaya çalıştığı 'yabancı güdümlü güç' algısının önüne geçilmesine katkı sağladı.

Hizbullah'ın Silahları: Kimlik Krizi mi, Güvenlik Yapısının Reformu mu?

2006 sonrası Lübnan'daki en ciddi siyasi tartışmalardan biri, Hizbullah'ın silahsızlandırılması meselesi oldu. Bu fikrin destekçileri, ulusal ordu çerçevesi dışında silahlı bir gücün varlığının devletin egemenliğini zayıflattığını iddia etti. Ancak muhalifler, özellikle Şii toplumu ve bazı Hıristiyan ve Sünniler, bu talebi ulusal kimliğin bir dayanağının ortadan kaldırılması olarak gördü.

Caydırıcılık teorisi perspektifinden bakıldığında, Hizbullah'ın etkili bir alternatif olmadan silahsızlandırılması, dış tehditlere karşı bir cephenin açılması anlamına gelir. Ayrıca, bu silahlar birçok Lübnanlı için 2000'deki kurtuluşun ve 2006 zaferinin bir hatırasıdır; ulusal gururun ve kimlik bütünlüğünün şekillenmesine katkıda bulunan iki olay.

Nasrallah'ın Mirası: Üç Seviyede Etki

Şehit Seyid Hasan Nasrallah'ın mirası üç seviyede değerlendirilebilir:

Askeri seviyede: İsrail'e karşı istikrarlı bir caydırıcılık yapısı oluşturmak en önemli başarısıdır.

Siyasi seviyede: Direniş söylemini ulusal birlik eksenine dönüştürmeyi ve onu tek bir mezhebin tekelinden çıkarmayı başardı. Kültürel-Kimlik seviyede: Direnişi, Lübnan'ın kolektif hafızasının ve sosyal sermayesinin bir parçası haline getirdi. Onun şehadetinden sonra bile bu sermaye ulusal söylemde varlığını sürdürmektedir.

Seyid Hasan Nasrallah'ın liderliğindeki Lübnan tecrübesi, çok mezhepli toplumlarda ulus-devlet inşası ve ulusal güvenlik üzerine karşılaştırmalı çalışmalar için önemli bir örnektir. Nasrallah, sömürgeci müdahalelerden doğan ve iç bölünmelerle dolu bir yapıda dahi, ortak bir kimlik eksenine ve tehditlerin akıllıca yönetimine dayanarak bir tür siyasi ve sosyal bütünleşme sağlanabileceğini gösterdi.

Onun şehadetinin birinci yılında, mirasını yeniden okumak, yalnızca Lübnan'daki gelişmeleri anlamak için değil, aynı zamanda dış tehditlere karşı başarılı stratejileri tanımak için de büyük önem taşıyor. Direnişin askeri bir tepkiden, siyasi ve sosyal bir düşünceye yükseltildiği ve ulus inşa sürecine hız kazandırdığı bu tecrübe, ulusal birlik ve siyasi istikrar arayışındaki bölge ülkeleri için ilham verici bir model olabilir.