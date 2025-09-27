  1. Ana Sayfa
BAE Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü

27 Eylül 2025 - 16:57
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in, Netanyahu ile yaptığı görüşme, Gazze’deki İsrail saldırılarına karşı uluslararası barış çabalarını destekleme iddiasıyla gerçekleşti. Ancak bu görüşme, İsrail’in Katar’a yönelik saldırılarının ardından gerçekleştiği için, halklar nezdinde tepkiyle karşılandı. Direniş Cephesi, işgalci İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Arap devletlerinden güçlü ve kararlı bir duruş bekliyor.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, İsrail işgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, sözde "Gazze’deki işgalci saldırıların sona erdirilmesi" gerekliliğini vurguladı.

Ancak bu görüşme, İsrail’in işgalci ve saldırgan tutumunun, Arap ve Müslüman halklar nezdinde ne kadar kabul edilemez olduğunu göstermektedir. İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı, Hamas liderlerini hedef almış ve bölgedeki gerilimi tırmandırmıştır. Bu bağlamda, Arap yetkililerin işgalciyi ziyaret etmesi, halklar arasında ciddi tepkiye yol açmıştır.

Filistin ve direniş cephesi gözlemcileri, görüşmenin İsrail’in saldırgan politikalarını meşrulaştırma girişimi olarak görülebileceğine dikkat çekiyor. Direniş cephesi, Gazze’deki sivillere yönelik saldırılara karşı küresel dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ve Arap devletlerinin İsrail’in eylemlerine karşı daha cesur bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguluyor.

