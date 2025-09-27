BAE Dışişleri Bakanı Netanyahu ile görüştü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, İsrail işgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, sözde "Gazze’deki işgalci saldırıların sona erdirilmesi" gerekliliğini vurguladı.

Ancak bu görüşme, İsrail’in işgalci ve saldırgan tutumunun, Arap ve Müslüman halklar nezdinde ne kadar kabul edilemez olduğunu göstermektedir. İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı, Hamas liderlerini hedef almış ve bölgedeki gerilimi tırmandırmıştır. Bu bağlamda, Arap yetkililerin işgalciyi ziyaret etmesi, halklar arasında ciddi tepkiye yol açmıştır.

Filistin ve direniş cephesi gözlemcileri, görüşmenin İsrail’in saldırgan politikalarını meşrulaştırma girişimi olarak görülebileceğine dikkat çekiyor. Direniş cephesi, Gazze’deki sivillere yönelik saldırılara karşı küresel dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ve Arap devletlerinin İsrail’in eylemlerine karşı daha cesur bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguluyor.