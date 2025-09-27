Hizbullah şehitlerini anıyor: İlk yıldönümü törenleri başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah şehitleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in ilk vefat yıldönümü törenlerinin detaylarını açıkladı.

El-Manar’a göre, Hizbullah ve tüm özgürlük yanlıları, şehitlerin anısına düzenlenecek törenler için hazırlıklarını tamamladı. Organizasyon, Beyrut’ta Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın kabri önünde saat 16:30’da başlayacak. Aynı anda, Şehit Haşim Safiyuddin'in mezarı Dir Kanun El-Nahr ve Şehit Seyyid Abbas El-Musavi’nin mezarı Nebi Şit bölgesinde anılacak.

Törenler sırasında Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım konuşma yapacak. Ayrıca, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit olduğu saat olan 18:21’de, ülkedeki tüm sevenleri saygı duruşunda bulunacak ve sessizlikle şehitlere bağlılıklarını gösterecek.