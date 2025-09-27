  1. Ana Sayfa
Hizbullah şehitlerini anıyor: İlk yıldönümü törenleri başlıyor

27 Eylül 2025 - 17:11
Hizbullah, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Hâşim Safiyüddin'in ilk yıldönümü törenlerini düzenliyor. Beyrut ve diğer bölgelerde eş zamanlı törenler yapılacak, Şeyh Naim Kasım konuşacak ve halk şehitler anısına sessiz saygı duruşunda bulunacak.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah şehitleri Seyyid Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyuddin'in ilk vefat yıldönümü törenlerinin detaylarını açıkladı.

El-Manar’a göre, Hizbullah ve tüm özgürlük yanlıları, şehitlerin anısına düzenlenecek törenler için hazırlıklarını tamamladı. Organizasyon, Beyrut’ta Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın kabri önünde saat 16:30’da başlayacak. Aynı anda, Şehit Haşim Safiyuddin'in mezarı Dir Kanun El-Nahr ve Şehit Seyyid Abbas El-Musavi’nin mezarı Nebi Şit bölgesinde anılacak.

Törenler sırasında Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım konuşma yapacak. Ayrıca, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah’ın şehit olduğu saat olan 18:21’de, ülkedeki tüm sevenleri saygı duruşunda bulunacak ve sessizlikle şehitlere bağlılıklarını gösterecek.

