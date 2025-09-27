ABD, Venezuela’ya saldırı planlıyor: Uyuşturucuyla mücadele kılıfıyla işgal

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Güvenilir kaynaklar, ABD’nin Venezuela topraklarına olası saldırılar planladığını ve bunun gerekçesi olarak “uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele” gösterildiğini bildirdi.

Rusya El-Yevm’in aktardığı habere göre, NBC News dört farklı kaynağa, bunlardan ikisinin ABD’li yetkililer olduğunu belirterek, Washington’un Venezuela’ya karşı hazırlık yaptığını duyurdu. Planlanan operasyonun öncelikle uyuşturucu çetelerine yönelik insansız hava aracı saldırılarıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

Kaynaklar, saldırıların önümüzdeki haftalarda başlayabileceğini, ancak henüz ABD Başkanı Trump tarafından onaylanmadığını aktardı. NBC News, bu planın gerçekleşmesi halinde Venezuela ile ABD arasındaki gerilimin tırmanacağını vurguladı.

Daha önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülke genelinde “Amerikan işgalcilere” karşı halk güçlerinin konuşlandırıldığını açıklamıştı. Maduro, her türlü saldırıya karşı direniş hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu.

ABD’nin bu hamlesi, sözde “uyuşturucu ile mücadele” gerekçesiyle bölgesel egemenliğe yönelik açık bir tehdit olarak değerlendiriliyor ve Latin Amerika’da Amerikan müdahalesine karşı direnişi daha da meşru kılıyor.