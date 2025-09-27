New York'ta "Katil Netanyahu" protestosu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD'nin New York şehrindeki Benetton bölgesinde binlerce Filistin destekçisi, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gelen katil Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi düzenledi.
Göstericiler, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek BM merkezinin karşısındaki 46'ncı sokağa yürüdü.
Binlerce kişi, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" sloganları attı. Siyonist İsrail yanlısı göstericiler ise Filistin destekçisi göstericilerin karşısında 10 kişilik küçük bir grupla karşıt gösteri düzenledi.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride BM merkezine çıkan tüm yollar kapatılırken, merkez çevresinde çevik kuvvet ekipleri de hazırda bekletildi.
yorumunuz