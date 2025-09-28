İsrail’de Yedek Askerlik Hizmeti Aileleri Zorluyor: Boşanma ve Psikolojik Sorunlar Artıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Merkez İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor, yedek askerlik hizmetinin aile dinamikleri üzerinde yaratığı derin etkileri gözler önüne serdi. Rapora göre, askerlik görevi nedeniyle aile üyeleri arasında artan stres, boşanma eğilimlerini ve çocukların psikolojik sorunlarını tetikliyor.

Yedek askerlik hizmeti sırasında ve sonrasında aileler, özellikle eşler arasında iletişim kopuklukları ve çatışmalar yaşanıyor. Ailelerin sosyo-ekonomik durumu da bu süreçten olumsuz etkileniyor; gelir kaybı ve iş yükündeki artış stres düzeyini yükseltiyor. Raporda, özellikle kadınların bu süreçte psikolojik destek talebinin büyük bir artış gösterdiği vurgulanıyor.

Aile İlişkilerine Etkileri

Merkez İstatistik Bürosu verileri, yedek askerlik hizmeti gören erkeklerin eşleri arasında boşanma düşüncesinin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Zorlu hizmet dönemi, aile içi güven duygusunu zayıflatırken, eşler arasında duygusal mesafe oluşuyor. Çocukların ruhsal durumu da ailede yaşanan gerilimden etkileniyor; özellikle dikkat eksikliği, uyku düzensizlikleri ve anksiyete artışı gözlemleniyor.

Kadınların Durumu ve Destek İhtiyacı

Rapora göre, yedek askerlik hizmeti sürecinde eşlerinin yokluğunu ve ekonomik zorlukları daha yoğun yaşayan kadınlar, psikolojik destek ve sosyal hizmetlere yöneliyor. Kadınların büyük bölümü, yalnızlık ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem ruhsal hem de maddi destek almak için yardım arayışında bulunuyor. Bu durum, devlet ve sivil toplum kuruluşları için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Uzman Görüşleri ve Çözüm Önerileri

Rapor kapsamında görüşülen aile psikologları ve sosyal hizmet uzmanları da durumun ciddiyetine işaret ediyor. Uzmanlar, yedek askerlik hizmetinin aile üzerinde yarattığı psikolojik yüke karşı özel destek programlarının geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, aile içi iletişimi güçlendirecek danışmanlık hizmetleri ve çocukların ruh sağlığına yönelik rehabilitasyon programlarının öncelik kazanması öneriliyor.

Sonuç

İsrail’de yedek askerlik hizmetinin sadece askerler üzerinde değil, aile bireyleri üzerinde de derin etkilere yol açtığı artık açık bir gerçeklik. Merkez İstatistik Bürosu’nun raporu, bu etkilere yönelik acil önlem alınması gerektiğini ortaya koyarken, devletin ve ilgili kurumların kapsamlı bir destek mekanizması oluşturması kritik önem taşıyor. Aksi takdirde, hem bireysel hem toplumsal düzeyde yıkıcı sonuçlar kaçınılmaz olabilir.