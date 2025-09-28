Venezuela’dan ABD’ye gözdağı: Büyük ölçekli tatbikat yapıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD savaş gemilerinin Karayip Denizi’nde Venezuela kıyılarına yaklaşmasının ardından, Caracas ordusunu geniş çaplı bir tatbikata sevk etti. Tatbikat kapsamında savaş teçhizatları kıyı bölgelerine taşındı, topçu birlikleri denize ateş açtı ve Rus yapımı füzeler sahil bölgelerine konuşlandırıldı.

Venezuela yönetimi, Washington’un bu adımını açık bir askeri tehdit olarak nitelendirdi. NBC News’in aktardığına göre, ABD yönetimi Venezuela’ya yönelik saldırı hazırlıklarını hızlandırdı. İki üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırılan haberde, saldırıların “uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele” bahanesiyle yapılacağı ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Kaynaklar, operasyonların önümüzdeki haftalarda başlayabileceğini açıkladı.

ABD’nin olası saldırı planı, Trump yönetimi ile Caracas arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise, ülke genelinde halk güçlerinin seferber edildiğini ve her türlü Amerikan saldırısına karşı koyacaklarını ilan etti.