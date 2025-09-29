Filistin Direnişi Gazze’de İşbirlikçi Hücreyi Çökertti: Rehineler Kurtarıldı, Lider Teslim Oldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin direnişi, işgalin gizli zanlılarına karşı nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi. Gazze’nin kuzeyindeki kritik bölgede ortaya çıkarılan işbirlikçi istihbarat hücresi, uzun süredir halkın güvenliğini tehdit ediyordu. Direniş unsurları, planlı bir operasyonla bu örgütü etkisiz hale getirdi.

Operasyonda en dikkat çekici gelişme ise, İsrail yanlısı çetenin sivilleri rehin tutmasıydı. Ancak direniş, büyük bir hassasiyetle düzenlediği müdahaleyle tüm rehineleri kurtarmayı başardı. Bu başarı, bölgedeki halkın moralini yükselten önemli bir zafer olarak kayda geçti.

Ahmed Cundiya ise hücrenin başlıca lideri olarak operasyon sonrası teslim oldu. Cundiya’nın teslimiyeti, direnişin istihbarat ağı üzerindeki derin etkisini ve kontrolü ele alma kapasitesini gösteriyor. Bu durum, işgal güçlerinin bölgedeki etkinliğinin zayıfladığına dair somut işaretler arasında.

Direniş cephesinden yapılan açıklamalarda, bu tip operasyonların devam edeceği ve işbirlikçi yapıların Filistin toplumundan temizlenmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi. Halkın birliği ve direnişin kararlılığı, işgale karşı mücadelede en önemli güç olarak vurgulandı.

Sonuç olarak, Gazze’deki bu operasyon, sadece taktiksel bir başarı değil aynı zamanda direnişin strtejik duruşunu da perçinledi. İsrail’in içindeki komploları deşifre etmek ve güvenlik zaaflarını ortaya çıkarmak, direnişin gelecekteki hamlelerinde belirleyici olmaya devam edecek.