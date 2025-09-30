  1. Ana Sayfa
  2. Türkçe

Ateşkesin gerçek yüzünü Netanyahu ifşaladı: İsrail güçleri Gazze'de kalacak

30 Eylül 2025 - 16:43
News ID: 1733316
Ateşkesin gerçek yüzünü Netanyahu ifşaladı: İsrail güçleri Gazze'de kalacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Planı'na destek veren Netanyahu son açıklamasıyla gerçek niyetini ifşa etti. Netanyahu, "İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde kalacak." dedi. Siyonist İsrail'in Gazze'de işgalini meşrulaştıran bu plan, işbirlikçi rejimler tarafından sözde barış planı olarak sunuyor. Asıl plan ise Gazze'deki krizi bitirmek ve iç siyasetlerinde Filistin meselesindeki hassas toplumları konsolide etmek.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, ABD ziyareti ve Trump’ın açıkladığı Gazze Planı hakkında bir video mesaj yayınladı. Ancak mesaj, Tel Aviv’in işgal ve dayatmalarını sürdürme niyetini açıkça ortaya koydu.

Netanyahu, ABD ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi ve “Hamas’ı izole ettik” iddiasında bulundu. Oysa bu, işgalci rejimin Gazze üzerindeki kuşatmasını pekiştirme ve direnişi bastırma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Trump’ın planına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edecek ve Filistin halkının yaşam hakkı, kendi topraklarında egemenlik hakkı tamamen hiçe sayılacak. Netanyahu, “Arap ve Müslüman dünyası dahil tüm dünya, Hamas’a Trump ile birlikte belirlediğimiz şartları kabul ettirmek için baskı yapıyor” diyerek, ABD destekli işgal politikasının kapsamını itiraf etti.

Gazze Planı, esirlerin geri verilmesi gibi bazı sınırlı adımlar vaat etse de, İsrail’in işgalini sürdürmesini, Gazze topraklarını terk etmeyi reddetmesini ve Filistin Devleti’ni tanımamasını içeriyor. Netanyahu da kameralar önünde “Filistin Devleti’ne şiddetle karşıyız. Başkan Trump bunu anladı” diyerek işgalci tutumunu açıkça duyurdu.

Bu açıklamalar, Trump ve Netanyahu’nun Gazze Planı’nı Filistin halkının haklarını gasp etmenin ve direnişi kırmanın aracı olarak kullandığını bir kez daha ortaya koyuyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha

پیشنهاد سردبیر

en çok ziyaret edilen