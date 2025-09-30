Ateşkesin gerçek yüzünü Netanyahu ifşaladı: İsrail güçleri Gazze'de kalacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil Netanyahu, ABD ziyareti ve Trump’ın açıkladığı Gazze Planı hakkında bir video mesaj yayınladı. Ancak mesaj, Tel Aviv’in işgal ve dayatmalarını sürdürme niyetini açıkça ortaya koydu.

Netanyahu, ABD ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi ve “Hamas’ı izole ettik” iddiasında bulundu. Oysa bu, işgalci rejimin Gazze üzerindeki kuşatmasını pekiştirme ve direnişi bastırma stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Trump’ın planına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nde kalmaya devam edecek ve Filistin halkının yaşam hakkı, kendi topraklarında egemenlik hakkı tamamen hiçe sayılacak. Netanyahu, “Arap ve Müslüman dünyası dahil tüm dünya, Hamas’a Trump ile birlikte belirlediğimiz şartları kabul ettirmek için baskı yapıyor” diyerek, ABD destekli işgal politikasının kapsamını itiraf etti.

Gazze Planı, esirlerin geri verilmesi gibi bazı sınırlı adımlar vaat etse de, İsrail’in işgalini sürdürmesini, Gazze topraklarını terk etmeyi reddetmesini ve Filistin Devleti’ni tanımamasını içeriyor. Netanyahu da kameralar önünde “Filistin Devleti’ne şiddetle karşıyız. Başkan Trump bunu anladı” diyerek işgalci tutumunu açıkça duyurdu.

Bu açıklamalar, Trump ve Netanyahu’nun Gazze Planı’nı Filistin halkının haklarını gasp etmenin ve direnişi kırmanın aracı olarak kullandığını bir kez daha ortaya koyuyor.