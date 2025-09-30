Hamas: Direniş, işgalcilere karşı meşru hakkımızdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hamas Siyasi Büro üyesi Husam Badran, Filistinlilerin Siyonist işgalcilere karşı direniş hakkını vurguladı. Badran, Gazze’de savaşın derhal ve tamamen durması gerektiğini ve Siyonist askerlerin bölgeden geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Badran, tüm fikir ve planları kendi sabit duruşlarından taviz vermeden memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti. Direnişi işgalcilere karşı meşru hakları olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka dayandırdı.

Daha önce İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehale, Beyaz Saray’daki ortak basın toplantısında açıklanan planı “Amerikan-Siyonist bir anlaşma” olarak nitelendirerek, bunun Tel Aviv’in çıkarlarını savunan ve Filistin halkına yönelik saldırıların sürmesi için bir reçete olduğunu ifade etmişti. Ziyad Nehale, İsrail’in savaşta başaramadıklarını ABD üzerinden dayatmaya çalıştığını ve bu planın bölgeyi daha da alevlendirecek bir yol haritası olduğunu söyledi.

Netanyahu ise dün gece Beyaz Saray’da, Trump planının Hamas’ın tam olarak silahsızlandırılmasını ve Siyonist esirlerin geri verilmesini içerdiğini öne sürdü. Netanyahu, Gazze’nin Hamas ve Filistin Yönetimi olmaksızın yönetileceğini ve uluslararası bir yapı ile bölgedeki savaşı kalıcı olarak sonlandıracaklarını iddia etti.