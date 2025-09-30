ABD'nin Gazze Planı, Filistin Direnişini Kızdırdı: "Teslimiyet Belgesi" Eleştirisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Fetih Hareketi Merkez Komite üyesi Abbas Zeki, ABD’nin Gazze için öne sürdüğü planın Filistin halkının rızası olmadan dayatıldığını belirtti. ABD'nin Gazze’deki mevcut durumu “ikna etmek” yerine adeta bir teslimiyet talebiyle şekillendirdiği önerilerin, halkın özgür iradesini hiçe saydığını dile getiren Zeki, bu stratejinin Filistin direnişini zayıflatma amacını taşıdığını savundu. Ona göre, bu plan direnişin temel değerlerine karşıdır ve Gazze'nin direniş ruhunu kırmaya yönelik bir girişimdir.

