Hizbullah’ın Zorlu Dönemi: Tehditler Artarken Yükler de Büyüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah, geçmişten günümüze kadar birçok zorlukla karşılaştı ve bunları fırsata çevirme kabiliyetiyle öne çıktı. Ancak mevcut genişleyen iç ve dış cepheler, direniş hareketinin stratejik kapasitesine büyük bir yük bindiriyor. Örgüt, karşı karşıya olduğu yeni meydan okumalarda daha dikkatli ve kapsamlı bir strateji geliştirmek zorunda. Hem Lübnan iç siyaseti hem de bölgesel çatışmalar, Hizbullah’ın hareket alanını sınırlıyor ve bu durum örgütün gücünü sınayan önemli bir dönüşüm sürecine işaret ediyor.

