Holon’da Şok Gözaltılar: İki Kişi İran İstihbaratıyla Bağlantılı Şüphesiyle Tutuklandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasından gelen haberlere göre Holon kentinde iki kişi, İran istihbaratıyla irtibat içinde oldukları şüphesiyle İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bu gelişme, bölgedeki istihbarat mücadelelerinin yoğunlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olası yeni bilgiler için titizlikle çalıştıklarını belirtti. İran’ın Mossad ve Shin Bet gibi kurumlara karşı yaptığı bu tür operasyonlara karşı İsrail’in alarmda olduğu yorumları yapılıyor.

