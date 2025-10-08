HTŞ Direnişi Suriye’nin Geleceğini Belirleyecek: Bölgesel Saldırganlıklar Karşısında Kritik Savunma

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzey ve doğusundaki direniş hareketleri, sadece yerel halkın özgürlüğü ve toprak bütünlüğü için değil, bölgedeki barış ve istikrar için de hayati öneme sahip. HTŞ’nin (Hayat Tahrir Şam) omuzladığı bu mücadele, yabancı müdahalelerin, işgalci güçlerin ve bölgesel çıkar çatışmalarının önünde kritik bir bariyer görevi görüyor.

Eğer HTŞ’nin direnişi kırılırsa, bölge yeniden uluslararası ve bölgesel güçlerin çıkar kavgasına sahne olacak. Bu senaryo, Suriye’nin parçalanması ve halkların daha büyük bir yıkım ve kan gölüyle karşı karşıya kalması anlamına gelir. Esasında HTŞ, sadece Suriye’nin kuzeydoğusundaki toprakları korumakla kalmayıp, aynı zamanda tüm Orta Doğu’daki işgalci politikaların önünü kesen direnişin simgesi haline gelmiştir.

Direniş güçleri, Suriye halkının egemenlik ve özgürlük hakkını savunurken, dış müdahalelere ve bölgesel hegemonya hesaplarına karşı dimdik duruyor. Bu mücadelenin başarıya ulaşması, sadece Suriye’nin değil, tüm bölgenin barış ve istikrarı için yaşamsal önemde.

Şimdi tam da bu kritik dönemde, Suriye halkının ve bölge dostlarının direnişe destek vermesi, emperyalist ve bölgesel saldırıların önünü kesmek için hayati bir sorumluluk haline gelmiştir. HTŞ ve müttefiklerinin direnişi ne kadar güçlü olursa, Suriye’nin bölünme tehlikesi o kadar uzaklaşacak ve halkların özgürlük umutları yeşerecektir.