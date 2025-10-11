Trump ABD’yi krize sürüklüyor: Binlerce kamu çalışanı işten atıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’de siyasi kriz derinleşiyor. Başkan Donald Trump, federal hükümetin kapanması sürecinde binlerce kamu çalışanını işten çıkararak ülke içinde yeni bir kaosa yol açtı. Trump, bu kararın sorumluluğunu Demokratlara yüklese de, gözlemciler Beyaz Saray’ın bu adımını iç istikrarsızlığı tırmandıran bir siyasi şantaj olarak değerlendiriyor.

Reuters’ın aktardığına göre, işten çıkarmalar ABD Hazine Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İç Gelir Servisi (IRS), Eğitim, Ticaret ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın siber güvenlik birimlerinde başladı. Toplamda 300 binden fazla sivil çalışanın işten çıkarılabileceği belirtiliyor. Trump yönetimi, “devleti küçültme” bahanesiyle sosyal destek alanlarını keserken, yoksul ve orta sınıf Amerikan halkı doğrudan hedef alınıyor.

Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Bu krizi Demokratlar başlattı” ifadelerini kullandı. Ancak, Kongre’de çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçilerin dahi bu politikalara temkinli yaklaştığı bildiriliyor. Demokratlar, 24 milyon Amerikalının sağlık hizmetlerini korumak için direnirken, Trump hükümeti bu kesimleri baskı altına almak amacıyla bütçe kesintilerini kullanıyor.

Ayrıca Trump, Demokrat seçmenin yoğun olduğu Kaliforniya, New York ve Illinois eyaletlerine ait 28 milyar dolarlık altyapı fonunu da durdurdu. Böylece Beyaz Saray, iç politikadaki çatışmayı adeta ekonomik bir silaha dönüştürmüş oldu.

ABD’de toplumsal bölünme ve ekonomik çöküşün hızlandığına dikkat çeken uzmanlar, Washington’un dışta yürüttüğü saldırgan politikanın içeride de halka karşı döndüğünü vurguluyor.