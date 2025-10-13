İran'da küresel katılımlı yeni nesil dijital tebliğ konferansı düzenleniyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Kültür ve İletişim Teşkilatı’na bağlı Uluslararası Kur’an ve Propaganda Merkezi Başkanı Hüccetü’l-İslam ve’l-Müslimin Hüseyni Nişaburi, “Yeni Dini Propaganda Uluslararası Konferansı”nın hazırlıklarının tamamlanmakta olduğunu açıkladı.

Nişaburi, Tahran’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, dinî tebliğin çağın teknolojik imkânlarıyla güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Geleneksel propagandanın etkinliğini ve kutsallığını inkâr etmiyoruz. Camilerin minberleri hâlâ halkın ilgi odağıdır. Ancak günümüz dünyasında yalnızca geleneksel yöntemlerle yetinmek doğru değildir. Yapay zekâ ve yeni teknolojilerle mesajı saniyeler içinde ulaştırabiliyorken, neden bu araçlardan uzak duralım?”

Nişaburi, düşmanların dinî öğretileri sadece camilerle sınırlı tutmak istediğini belirterek, “Bugün insanların ilgi alanları sanal dünyaya ve yapay zekâ temelli platformlara yönelmiştir. Bu nedenle dinin anlatım biçimi de çağın diliyle uyumlu olmalıdır.” dedi.

Konferansın amaçlarına da değinen Nişaburi, etkinliğin “Yüce Lider’in çağrısına yanıt” niteliği taşıdığını belirtti:

“Yeni Dini Propaganda Konferansı, dini öğretilerin yeni araçlarla anlatılması konusunda küresel bir iradenin ilanıdır. Şimdiye kadar yarısı yurt dışında olmak üzere 80’den fazla ön oturum düzenlendi.”

Bilimsel ve tanıtım alanlarında yeni yöntemlerle dinî içerik üretenlerin eserlerini konferans sekreterliğine göndermeye davet edildiğini ifade eden Nişaburi, sosyal medyada aktif olan dinî içerik üreticilerinin de bu konferansın veri tabanına kaydedileceğini açıkladı.

Ayrıca, konferans kapsamında Peygamber Efendimiz’in (s.a.a.) doğumunun 1500. yıldönümü dolayısıyla, “peygamberlik hakikatlerini en iyi biçimde anlatan teknolojik eser”e özel ödül verileceğini duyurdu.

Nişaburi, eser gönderimi için son tarihin bu yılın sonu olduğunu belirterek, “Yeni Dini Propaganda Uluslararası Konferansı, önümüzdeki yıl 28 Ocak’ta Tahran’da, dini ve kültürel kurumların geniş katılımıyla gerçekleştirilecek.” dedi.