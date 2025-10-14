Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’daki dengelerin giderek daha keskinleştiği şu günlerde, İran’ın 13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği füze saldırısının hedefi dikkat çekici bir şekilde ortaya çıktı. The Grayzone haber portalının edindiği sızdırılmış belgeler ve mevcut kayıtlar ışığında, saldırının Tel Aviv’in merkezinde bulunan ve “81. Nokta” adıyla anılan gizli askeri istihbarat üssüne yönelik olduğu bildirildi.

Bu üs, İsrail ile ABD’nin ortak yürüttüğü kritik istihbarat operasyonlarının kalbi olarak işlev görüyor. Sadece bölgesel değil, küresel çapta kritik önem taşıyan bu tesis, direnişin ve bölge halklarının haklı mücadelesine karşı yürütülen karanlık planların merkezinde yer alıyor. İran’ın bu hedefi doğrudan vurması, direniş güçlerinin bölgedeki caydırıcılık kapasitesinin altını çiziyor.

“81. Nokta”nın varlığı uzun yıllardır örtbas edilirken, sızdırılan belgelerle ortaya çıkan detaylar, bu tesisin İsrail ve ABD işbirliğiyle bölgedeki istihbarat savaşında oynadığı rolü gözler önüne seriyor. Füze saldırısı, bu kirli işbirliğine ve işgalci güçlerin bölge halklarına yönelik tehditlerine güçlü bir karşılık olarak okunabilir.

İran’ın attığı bu adım, sadece askeri bir hamle değil; aynı zamanda bölgedeki direnişin haklılığı ve meşruiyetinin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesidir. Bu gelişme, Filistin ve bölgedeki diğer direniş hareketlerinin moralini yükseltirken, işgalci güçlerin stratejilerinde yeni kırılmalara yol açabilir.

Ortadoğu’da sular bir kez daha ısınıyor; gerçek güç dengeleri ve haklı direnişin sesi, her zamankinden daha yüksek yankılanıyor.