Gazze Direnişinden İşbirlikçilere Ağır Darbe: Radı Gücü Operasyonları Sürüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Şeridi’nde direnişin güvenlik kanadı olarak öne çıkan Radı Gücü, bölgedeki istikrarı tehdit eden işbirlikçi ve yasa dışı unsurlara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Son açıklamalarda, işgal rejiminin emriyle sivillere zarar veren ve işgalciler lehine çalışan çok sayıda kişi, Radı Gücü’nün kararlı müdahalesiyle yakalandı. Yakalananlar, halkın güvenliği ve direnişin meşruiyeti adına derhal yargı süreçlerine sevk edildi.

Bu operasyonlar, direniş güçlerinin sadece dış düşmana karşı değil, içerideki hainlere karşı da tavizsiz duruşunu simgeliyor. İsrail’in Gazze halkına karşı yürüttüğü zulüm ve saldırılara karşı içerde işbirlikçi faaliyeti sürdüren unsurların etkisiz hale getirilmesi, direnişin toplumsal dayanışmasını güçlendiriyor.

Radı Gücü’nün bu hamlesi, Gazze’de direnişin sadece silahlı mücadeleden ibaret olmadığını, aynı zamanda adaletin sağlanması ve içerideki güvenliğin teminat altına alınması için örgütlü bir direniş yürütüldüğünü gösteriyor. Halkın güvenliği ve direnişin devamlılığı için bu tür operasyonlar hayati önem taşıyor.

Özetle, Gazze’de direniş güçleri, hem dış saldırılara karşı hem de içerideki hain unsurlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Bu durum, işgalcilerin bölgedeki emellerini sekteye uğratan önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.