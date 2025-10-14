Yemen’den Filistin’e Güçlü Mesaj: Devrimin 62. Yılında Bağlılık ve Dayanışma Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen, 14 Ekim Devrimi’nin 62. yıl dönümünde, yalnızca kendi özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini değil, Filistin halkının adalet ve özgürlük arayışını da güçlü şekilde sahipleniyor. Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan ortak açıklama, Yemen’in Filistin davasına olan derin bağlılığını ve direniş ruhunu tüm dünyaya duyuruyor.

Açıklamada, “Filistin halkının haklı davası, bizler için yalnızca bir bölgesel mesele değil, insanlık ve özgürlük mücadelesinin evrensel simgesidir” denilirken, Yemen ordusunun direniş güçleriyle dayanışma içinde olacağı vurgulandı. Bu tavır, Ortadoğu’daki halkların özgürlük mücadelelerinde birlikte hareket etme iradesinin ifadesi olarak öne çıkıyor.

Yemen’deki devrimci ruhun ve askeri güçlerin, Filistin davasına olan destekleri, işgal ve baskıya karşı ortak direnişin güçlendirilmesi açısından son derece kritik. Bölgedeki karanlık senaryolara karşı, halkların birlikte mücadele etmesinin önemi her geçen gün artıyor.

Bu tarihî dönüm noktası vesilesiyle yapılan açıklama, sadece Yemen halkının değil, tüm direniş hareketlerinin Filistin için omuz omuza duracağını ve adaletin gerçekleşmesi için mücadeleyi sürdüreceğini açıkça ortaya koyuyor.