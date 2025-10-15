Suriye’de Filistinli Mültecilerin Sessiz Çığlığı: Kayıp Statü, Artan Belirsizlik

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de on yıllardır varlıklarını koruyan Filistinli mülteciler, bugün tarihî kazanımlarını hızla yitirme tehdidiyle karşı karşıya. Esed rejiminin himayesinde sahip oldukları hukuki ayrıcalıklar ve sosyal haklar, HTŞ’nin (Heyet Tahrir el-Şam) etkili olduğu bölgelerde derin bir kriz içinde. Siyasi kısıtlamalar, statüde yapılan belirsiz değişiklikler ve insani yardımların dramatik azalması, bu topluluğun geleceğini her zamankinden daha fazla tehdit ediyor.

Bir zamanlar mülteciler için garantör olan rejim destekli hukuki statü, artık HTŞ bölgelerinde geçerli değil. Birleşik ve güçlü bir temsil otoritesinin yokluğu, mültecilerin haklarını savunmasını neredeyse imkânsız hale getiriyor. Sonuçta, yıllardır Filistin meselesinin bir parçası olarak gördükleri kimlik ve aidiyet hissi sarsılıyor. Siyasetin ve güç dengelerinin gölgesinde kalan bu insanlar, yalnızca var olma mücadelesi vermekle kalmıyor; aynı zamanda uluslararası toplumdan da sessizce uzaklaşıyorlar.

HTŞ’nin uyguladığı kısıtlamalar, sadece siyasi değil, insani boyutları da ağırlaştırıyor. Temel ihtiyaçlara ulaşım zorlukları artarken, eğitim ve sağlık gibi hayati hizmetlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Bu durum, özellikle genç nesil üzerinde derin travmalar bırakıyor ve geleceğe dair umutları tüketiyor.

Filistinli mültecilerin yaşadığı bölgelerdeki değişim, sadece bir coğrafi yer değiştirme değil; aynı zamanda kimliksel ve siyasi bir erozyonun da habercisi. Hukuki güvence olmadan, toplumsal yapı dağılırken, dayanışma mekanizmaları zayıflıyor. Birleşik temsilcilerin yokluğu, bu insanların hak taleplerini uluslararası platformlarda güçlü kılmayı engelliyor.

Bu sessiz kriz, Suriye’deki mültecilerin kaderi hakkında ciddi soru işaretleri doğuruyor: Kendi yurtlarından uzak, mülteci kampı hayatına mahkum edilen bu insanlar, hem geçmişlerine hem de geleceklerine dair umutlarını yitiriyorlar. Uluslararası aktörlerin ve bölgesel güçlerin gündeminde görünmez kalan Filistinli mülteciler, her geçen gün daha derin bir yalnızlığa itiliyor.

Eğer uluslararası toplum ve bölgesel aktörler, bu insanlığın sesine kulak vermezse, Suriye topraklarında on yıllardır yaşayan bu direniş sembolleri, zamanla unutulma riskiyle karşı karşıya kalacaklar. İnsanlık tarihi, böylesi sessiz ve görünmez trajedilere sıklıkla tanıklık etti; ancak bu defa, farkına varmak ve müdahale etmek zorundayız.