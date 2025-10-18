Lübnan Direnişi İçin Kritik Eşik: Stratejik Savunma Modeli Kaçınılmaz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan, tarih boyunca maruz kaldığı İsrail tehdidine karşı direnme refleksini bugün çok daha stratejik bir zemine taşıyor. Ülke, sadece sınır güvenliği değil, aynı zamanda ulusal varoluşunu koruma noktasında kritik bir kavşakta bulunuyor. İçinde bulunduğu ekonomik çöküş ve siyasi krizin ağır yükü, geleneksel ordunun tek başına savunma yapma kapasitesini zayıflatırken, yeni bir savunma paradigmasının aciliyetini ortaya koyuyor.

Direniş odakları ve yerel güçler, bu kritik süreçte sadece askeri değil, aynı zamanda toplumsal ve stratejik bir bütünlük içinde hareket etmenin önemini vurguluyor. Nizami ordu güçleri ile gayri nizami direniş gruplarının tamamlayıcı ve ortak hareket ettiği hibrit model, Lübnan’ın varoluşsal tehdide karşı en etkin yanıtı olarak görülüyor.

Uzmanlar, ekonomik zorlukların ve dış baskıların arttığı bu dönemde, Lübnan’ın savunma stratejisinin sadece askerî değil, aynı zamanda sosyal ve siyasal boyutlarıyla bütüncül bir yaklaşımla yeniden tasarlanması gerektiğini belirtiyor. Bu bağlamda, direnme geleneği güçlü Lübnan halkı ve direniş unsurları, ülkenin geleceği için stratejik savunma modelinin öncüsü oluyor.

Lübnan direnişi, sadece bölgesel dengeleri değil, aynı zamanda halkın varoluş mücadelesini de koruyacak bir dönüm noktasında bulunuyor. İsrail’in saldırgan politikalarına karşı direnişin bütünlüklü güç modeli, bu mücadelede hayati bir öneme sahip.