ABD’de sarsıcı dava: Trump’ın eski danışmanı Bolton’a “gizli belge sızıntısı” suçlaması — Washington’da derin çatlak büyüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD siyasetinde yeni bir fırtına kopmak üzere. Eski Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, devlet sırlarını yasa dışı şekilde muhafaza ettiği ve gizli bilgileri yetkisiz kişilerle paylaştığı gerekçesiyle 18 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, Bolton’un görev süresi sonrasında elinde tuttuğu gizli belgeleri kişisel çıkar ve yayın anlaşmaları doğrultusunda kullandığı iddia ediliyor. Suçlamalar arasında ulusal güvenlik yasalarının ihlali, gizli bilgilerin izinsiz ifşası ve devlet arşivlerinin usulsüz saklanması da bulunuyor.

Bolton, yaptığı açıklamada suçlamaları reddederek davanın “siyasi hesaplaşma” amacı taşıdığını savundu. “Gerçekleri susturmak isteyenlerin hedefindeyim” diyen Bolton, Trump yönetimiyle yaşadığı geçmiş çatışmaların bu süreci tetiklediğini öne sürdü.

Uzmanlara göre dava, ABD iç siyasetinde hem Cumhuriyetçi Parti içindeki bölünmeyi hem de güvenlik kurumları arasındaki çekişmeyi yeniden alevlendirdi. Trump çevreleri, Bolton’un “ihanetle” suçlanması gerektiğini savunurken, bazı Demokrat isimler bu davayı “geç kalmış bir adım” olarak değerlendiriyor.

Bolton’un adı, Trump döneminde özellikle İran, Çin ve Venezuela politikalarındaki saldırgan çizgisiyle öne çıkmıştı. Direniş eksenli çevreler, Bolton’un bölgedeki rejim değişikliği girişimlerinin ve İran’a yönelik baskı stratejisinin mimarlarından biri olduğunu hatırlatarak, bu davayı “Amerikan siyasetinde çöküşün yeni göstergesi” olarak nitelendiriyor.

ABD’de devlet içi çatışmaların artması, Washington’un dış politikada özellikle Batı Asya’da tutarsız bir çizgi izlemesine neden oluyor. Bolton davası, yalnızca bir yolsuzluk dosyası değil, aynı zamanda Amerikan istihbarat sisteminin kendi iç hesaplaşmasının da sembolü olarak görülüyor.