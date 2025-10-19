Devrimci Komuta Yeniden Şekilleniyor: El-Medeni ile Direniş Yeniden Yükseliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hareketin siyasi liderleri, El-Medeni’nin göreve getirilmesiyle direnişin devrimci rotasından asla ödün verilmeyeceğini altını çizdi. El-Medeni, özellikle cephedeki cesareti, stratejik zekâsı ve en zor koşullarda bile sergilediği liderliğiyle tanınıyor. Direniş güçleri arasında tam destek bulan yeni komutan, halkın gönlünde umut ve güven duygusunu yeniden filizlendirdi.

El-Medeni’nin geçmiş yıllarda yürüttüğü operasyonlarda gösterdiği başarılar, halkın işgale karşı direniş iradesini güçlendirmişti. Yeni dönemde ise askeri gelişkinlik, disiplin ve örgütlülük, Ensarullah’ın tüm cephelerinde hissediliyor.

Toplumun farklı kesimleri direnişin öncülerinden olan El-Medeni’nin liderliğine güven belirterek, özgürlük ve onur mücadelesinin kararlılıkla süreceğini haykırıyor. Ensarullah ise, hem sahada hem de siyasi arenada bu yeni dönemin, halkın iradesinin zaferine kapı aralayacağını vurguluyor.