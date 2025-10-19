El-Halisi: “Irak, Amerikan Gölgesine Teslim Ediliyor”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Bağdat’ta düzenlenen bir toplantıda konuşan Şeyh Cevad el-Halisi, Irak’ın iç dengelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ülkenin geleceğini tehdit eden en büyük tehlikenin dış müdahaleler olduğunu vurgulayan el-Halisi, “Amerikan etkisi Irak’ın siyasetini yönlendiriyor, güvenlik yapısını adım adım dönüştürüyor.” ifadelerini kullandı.

El-Halisi, özellikle son dönemde bazı siyasi grupların geçmişte karşı çıktıkları Amerikan projelerine sessiz kaldıklarını belirterek, bunun “egemenliğe karşı açık bir ihanet” anlamına geldiğini söyledi. Şeyh, “Bugün bazı güvenlik birimleri, Amerikalılara bağlı çevreler tarafından yönetiliyor. Bu, Irak halkının kanıyla kurulan sistemin ruhuna aykırıdır.” dedi.

Dini lider, Irak’ın kurtuluşunun dış güçlerle uzlaşmada değil, ulusal direniş ruhunu yeniden canlandırmakta yattığını vurguladı. El-Halisi, “İşgalin askeri biçimi gitti, ama kültürel ve siyasi işgal devam ediyor. Halk direnişi olmadan bu teslimiyet zinciri kırılamaz.” uyarısında bulundu.

Direniş ekseni çevreleri, el-Halisi’nin sözlerini Irak’ta giderek artan Amerikan nüfuzuna karşı bir uyarı niteliğinde değerlendiriyor. Uzmanlar, son dönemde Washington’un Irak güvenlik kurumlarındaki etkisini artırmak için yeni anlaşmalar hazırladığına dikkat çekiyor.

El-Halisi’nin çağrısı, ülke genelinde egemenlik vurgusuyla yükselen halk taleplerine paralel olarak, Irak’ta yeni bir “ulusal direniş bilinci”nin şekillenmekte olduğuna işaret ediyor.