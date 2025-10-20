İsrail’in Yeni Oyunu: Lübnan’da Mezhep Fitnesiyle Direnişi Zayıflatma Planı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan Meclisi üyesi ve Hizbullah’ın siyasi kanadını temsil eden Direnişe Vefa İttifakı milletvekili Raid Berro, son günlerde Lübnan güvenlik birimlerinin ortaya çıkardığı İsrail bağlantılı hücreye ilişkin açıklamalarda bulundu. Berro, yürütülen istihbarat operasyonlarının, İsrail’in mezhep temelli bir bölünme stratejisini hayata geçirmeye çalıştığını açıkça gösterdiğini söyledi.

Berro, “İsrail, sahada direniş karşısında başarısız olunca, Lübnan’ın toplumsal dokusunu hedef alan fitne planlarıyla halkın birliğini parçalamayı deniyor. Ancak halkımız bu oyuna kanmayacak” ifadelerini kullandı.

Lübnan iç güvenlik güçleri geçtiğimiz hafta İsrail için casusluk yaptığı belirlenen bir hücreyi çökertmiş, hücre üyelerinin mezhepler arası provokasyonlar ve medya manipülasyonu yoluyla toplumda gerginlik oluşturmayı amaçladığı açıklanmıştı.

Siyasi gözlemciler, son dönemde İsrail’in hem Lübnan hem Suriye’de direniş eksenine karşı psikolojik ve toplumsal savaş yöntemlerini yoğunlaştırdığına dikkat çekiyor. Bu girişimlerin temel amacının, direnişin stratejik bütünlüğünü parçalamak ve bölgesel dayanışmayı zayıflatmak olduğu belirtiliyor.