ABD’den Lübnan’a Savaş Şantajı: “Hizbullah Silah Bırakmazsa İsrail Saldırır”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’li diplomat ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack, yaptığı son açıklamada, İsrail’in “her an geniş çaplı bir askeri operasyon başlatabileceği” uyarısında bulunarak, Lübnan hükümetini Hizbullah’ı silahsızlandırma baskısı altına aldı. Barrack’ın sözleri, ABD’nin bölge politikasında tarafsızlık iddiasını tamamen ortadan kaldırdığı yorumlarına yol açtı.

Lübnan direnişi çevreleri, bu tehdidi “psikolojik savaş” olarak niteleyerek, Washington’un İsrail’e yeni bir yıkım zemini açmaya çalıştığını belirtti. Hizbullah’a yakın kaynaklar, “ABD’nin asıl amacı Lübnan’ı teslim almak, direnişin caydırıcılığını zayıflatmaktır. Ancak bu tehditler ne halkın ne de direnişin iradesini kıramaz” ifadelerini kullandı.

Siyasi gözlemciler, Washington’un bu söylemiyle 2006’daki İsrail saldırısının öncesini hatırlatan bir gerilim hattı kurduğuna dikkat çekiyor. Analistlere göre, ABD’nin bu açık savaşa teşvik dili, bölgedeki istikrarı değil, direnişin meşru savunma hakkını hedef alıyor.

Beyrut’taki ulusal birlik çevreleri ise, Lübnan’ın egemenliğine yönelen bu tehditlerin karşısında ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi çağrısında bulundu.