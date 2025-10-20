Washington’un Çifte Standardı: Trump’ın Elçileri Gazze’deki Katliamı Aklıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin eski Cumhurbaşkanı Donald Trump’ın görevlendirdiği Orta Doğu Temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff’un son açıklamaları, Washington’un Filistin politikasındaki ikiyüzlülüğü bir kez daha gözler önüne serdi. Kushner, Gazze’de yaşananların “soykırım olarak tanımlanamayacağını” öne sürerken, İsrail’in saldırılarını “teröre verilen bir yanıt” şeklinde savundu.

Witkoff ise röportajda, “ABD yönetimi gerçek bir ateşkes istiyor” ifadesini kullandı, ancak bu söylemle eş zamanlı olarak İsrail’e askeri desteğin sürdüğü hatırlatıldı. Witkoff’un ayrıca, “Başkan Trump, Netanyahu’dan Katar’dan özür dilemesini istedi” açıklaması, perde arkasında yaşanan diplomatik gerginlikleri de ortaya koydu.

Gazze’de binlerce sivilin hayatını kaybettiği bir dönemde yapılan bu açıklamalara Filistinli yetkililerden sert tepki geldi. Gazze Enformasyon Ofisi, “ABD’li yetkililerin ‘ateşkes istiyoruz’ sözleri, işgali aklama operasyonunun yeni bir versiyonudur” açıklamasını yaptı.

Bölgesel gözlemciler, Washington’un bu tavrının İsrail’i koruma ve direniş eksenine psikolojik baskı kurma stratejisinin devamı olduğunu belirtiyor. Filistin halkı ise, “diplomatik yalanların arkasına gizlenen soykırımın” uluslararası kamuoyu önünde açıkça kınanmasını talep ediyor.