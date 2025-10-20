Yemen’den Tel Aviv’e Uyarı: “Gazze’de Ateşkesi Bozan Bedelini Öder”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik son saatlerde artırdığı saldırılar, bölgesel cephelerde yeni bir gerilim dalgası doğurdu. Yemenli yetkililer, bu gelişmelerin direniş ekseni içerisinde ciddi bir koordinasyonla izlenmekte olduğunu belirterek, Tel Aviv’e açık bir mesaj gönderdi.

Yemen’de üst düzey bir güvenlik yetkilisi yaptığı açıklamada, “Ateşkesi hiçe sayan işgal rejimi, bölgedeki dengelerin kırılmasına ve yeni cephelerin açılmasına neden olur. Direniş ekseni buna kayıtsız kalmayacaktır” dedi. Yetkili, Yemen ordusunun “Filistin halkına destek borcu”nu hatırlatarak, saldırıların sürmesi halinde stratejik karşılıkların kaçınılmaz olacağını vurguladı.

Gazze’de son günlerde artan saldırılar sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Filistinli gruplar “ateşkes fiilen ortadan kalktı” açıklamaları yaptı. Direniş kaynakları, işgalin yeniden kapsamlı bir saldırı dalgası başlatması hâlinde “bölgesel yanıtın daha geniş olacağı” uyarısında bulunuyor.

Ortadoğu'daki askeri gözlemciler, Yemen’in bu uyarısını, direniş ekseninin Gazze ile dayanışma çizgisinde attığı stratejik adımların bir devamı olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre, Tel Aviv’in ateşkes ihlalleri yalnızca Gazze’yi değil, “tüm cepheleri hareketlendirebilecek” sonuçlar yaratma potansiyeline sahip.