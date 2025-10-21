Askeri Okul Görmedi, Cephelerin Stratejisti Oldu: Gumari’nin Yükselişi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen’de son yıllarda direniş ekseninin askeri yapılanmasında öne çıkan isimlerden biri olarak görülen Muhammed Ali el-Gumari, halk temelli bir örgütlenmeden doğan stratejik liderlik anlayışının sembolüne dönüştü. Askeri bir akademiden eğitim almamasına rağmen, sahadaki taktik zekâsı ve hızla değişen koşullara uyum kabiliyetiyle Yemen’in savunma yapısında kilit rol üstlendi.

Yerel kaynaklara göre Gumari, sadece cephe komutanı değil, aynı zamanda savaşın sosyolojik yönünü de kavrayan bir “denge kurucusu” olarak tanımlanıyor. İç cephedeki koordinasyonun sağlanmasında, askeri-disiplinli bir halk gücünü mobilize etmesiyle dikkat çekti.

Bölge uzmanları, Gumari’nin liderliğinde uygulanan “asimetrik savunma” stratejilerinin, büyük ordu sistemlerini şaşırtan bir model ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu yaklaşım, Yemen’deki direnişin Suudi destekli güçlere karşı elde ettiği kazanımların temelinde yer aldı.

Siyasi analistler, Gumari’nin etkisinin Yemen sınırlarını aştığını; Gazze, Lübnan ve Irak’ta öne çıkan direniş stratejilerine de esin kaynağı olduğunu vurguluyor. Günümüz Orta Doğu savaş sahalarında “cepheden öğreten komutan” olarak anılan Gumari, geleneksel askeri kuramlara meydan okuyan yerel bir kahraman portresi çiziyor.

Direniş çevrelerinde ise Gumari, “zaferin stratejisini kitaptan değil, halkın kalbinden yazan adam” olarak övgüyle anılıyor.