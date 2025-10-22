İslami Eylem Cephesi’nden Direnişle Dayanışma Çağrısı: “Lübnan ve Bölge Halkı Sorumluluğunu Üstlenmeli”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan’ın önde gelen Sünni İslami oluşumlarından İslami Eylem Cephesi, yayınladığı yazılı açıklamada İsrail’in süregelen saldırılarını “uluslararası hukuku hiçe sayan bir savaş suçu zinciri” olarak tanımladı. Cephe, Filistin ve Lübnan topraklarında direnen gruplara tam destek verildiğini duyurarak, ülke genelinde ve bölgesel ölçekte kapsamlı bir “dayanışma kampanyası” başlatılması çağrısı yaptı.

Açıklamada, “Direniş, ümmetin onurunun savunulduğu son hattır. Her Müslüman halk bu hattı korumakla yükümlüdür” ifadeleri yer aldı. Cephe ayrıca Lübnanlı yöneticilere, Filistin direnişine yönelik tutumlarında tarihi bir dönemeçte olduklarını hatırlatarak, ulusal duruşlarını “ABD ve Fransa’nın baskı politikalarına teslim etmemeleri” gerektiğini vurguladı.

İslami Eylem Cephesi, uluslararası toplumun sessizliğini “yeni bir suç ortaklığı” olarak değerlendirirken, Arap ve İslam ülkelerinin de “siyasi, ekonomik ve halksal düzeyde birleşik bir direniş hattı oluşturması” gerektiğini belirtti.

Beyan, Lübnan’da son günlerde artan İsrail saldırılarına ve direniş güçlerinin buna karşılık verdiği operasyonlara paralel olarak yayımlandı.