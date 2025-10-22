Washington Enstitüsü: Batı, Suriye’de Rusya’nın Sessiz Geri Dönüşünü Gözden Kaçırıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD merkezli düşünce kuruluşu Washington Enstitüsü’nün kıdemli analisti Anna Borşçevskaya, Rusya’nın Suriye’de son aylarda yürüttüğü diplomatik ve askeri faaliyetlerin “yeniden mevzilenme” anlamı taşıdığını belirtti. Uzman, Moskova’nın bölgede hem Tartus’taki deniz üssünü tahkim ettiğini hem de Şam yönetimiyle güvenlik koordinasyonunu yoğunlaştırdığını kaydetti.

Borşçevskaya’ya göre, Rusya bu süreçte düşük profilli bir politika izleyerek hem Batı’nın dikkatini Ukrayna cephesine yönlendirmesinden faydalanıyor hem de İran ve Suriye üzerinden Doğu Akdeniz’de yeniden alan kazanıyor.

Batı’nın bu sürece zamanında karşı koymamasının gelecekte daha geniş jeopolitik sonuçlar doğuracağını dile getiren analist, “Washington’un Orta Doğu’daki etkinliği gerilerken, Rusya sahada sessiz ama kalıcı bir dönüşümü yönetiyor” ifadelerini kullandı.

Borşçevskaya ayrıca, ABD’nin mevcut diplomatik ilgisizliğinin ilerleyen dönemde İsrail’in güvenliği, enerji hatlarının kontrolü ve bölgesel ittifak dinamikleri açısından yeni riskler yaratacağını belirtti.

Direniş eksenine yakın gözlemciler ise Rusya’nın bu hamlelerini, Batı’nın bölgedeki müdahaleci politikalarına karşı gelişen yeni bir denge arayışının parçası olarak değerlendiriyor.