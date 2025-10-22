Gazze’nin yeni yüzü kim olacak? Savaşın küllerinden doğan teknokratlar ABD ile doğrudan masada

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Gazze’de çatışmaların ardından sahneye çıkan teknokratlar grubu, savaş sonrası dönemde şehrin idari yapısına yeni bir yön verme arayışında. Grubun üyeleri arasında mühendisler, sağlık uzmanları ve eski kurum yöneticileri bulunuyor. Ancak bu kişilerin öne çıkardığı perspektif, alışılmış Filistin siyasetinin oldukça dışında.

Edinilen bilgilere göre teknokratlar, Washington’la özel bir kanaldan temas kurdu. Görüşmelerde siyasi temsil değil, “saha gerçekliği” temelinde ilerleme kararı alındı. Hedef, Gazze’nin yeniden inşasında dış müdahaleye açık kapı bırakmadan, halkın refahını önceleyen planlar geliştirmek.

Bu girişim, bölgede farklı tepkiler doğurdu. Hamas çevreleri bu adımı “meşru direnişin siyasi ağırlığını zayıflatma girişimi” olarak yorumlarken, bazı yerel inisiyatifler ise “savaş yorgunu halkın nefes alması için pratik bir adım” değerlendirmesinde bulundu.

Siyasi analistler, Trump yönetiminin bu teması “Gazze dosyasını yeniden şekillendirme fırsatı” olarak gördüğünü belirtiyor. Ancak bölgedeki direniş ekseni aktörleri, Washington’un “teknokratik normalleşme” adı altında Filistin davasını siyasal özünden koparma niyetine karşı uyarıda bulunuyor.

Gazze’de yürütülen yeni girişimler, bir yandan halkın temel ihtiyaçlarına dönük çözüm beklentilerini artırırken, diğer yandan bölgesel denklemde yeni bir rekabet hattı açıyor. Şu anda en önemli soru ise şu: Bu girişim halka gerçek bir nefes aldıracak mı, yoksa Gazze’nin mukavemet hattını sessizce dönüştürmenin yeni biçimi mi olacak?