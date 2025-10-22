Siyonist Rejim Siber Cephede de Çöküyor: Direnişin Dijital Vuruşları Tel Aviv’i Felç Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist rejim kaynakları, son günlerde rejimin farklı kurumlarına ve stratejik merkezlerine yönelik yoğun siber saldırıların yaşandığını doğruladı. Rejim yetkilileri, saldırıların sadece kamu kurumlarını değil, askeri ve güvenlik sistemlerini de hedef aldığını, bazı bölgelerde iletişim altyapısında geçici çöküşler yaşandığını itiraf etti.

Tel Aviv merkezli güvenlik birimleri, saldırıların “olağan dışı bir koordinasyon ve teknik kabiliyetle” gerçekleştirildiğini belirtirken, uzmanlar bunun direniş eksenine bağlı siber ekiplerin planlı bir operasyonu olduğunu değerlendiriyor. Özellikle enerji dağıtım ağlarında yaşanan kesintiler, demiryolu sistemlerinde görülen arızalar ve bazı askeri iletişim ağlarının çökmesi, rejim içinde ciddi paniğe yol açtı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, son haftalarda artan bu saldırılar sonucunda binlerce vatandaşın kişisel verileri ifşa olurken, bazı kamu hizmetleri de saatlerce durma noktasına geldi. Rejim içindeki muhalif sesler, hükümeti “siber savunma zaaflarını örtbas etmekle” suçladı.

Direniş çevreleri ise bu saldırıları, Siyonist rejimin işgal politikalarına karşı yürütülen “dijital direnişin doğal bir parçası” olarak nitelendiriyor. Direniş kaynaklarına göre, cephedeki mücadele yalnızca silahla değil; bilgi, teknoloji ve strateji alanlarında da sürüyor.

Analistler, siber savaşın önümüzdeki dönemde Filistin direnişiyle Siyonist rejim arasındaki çatışmanın yeni cephesi olacağı görüşünde birleşiyor. Bu son dalga, sadece teknik bir saldırı değil, aynı zamanda rejimin iç güvenliğine duyduğu inancı sarsan psikolojik bir darbe olarak da değerlendiriliyor.

Direniş eksenine yakın kaynaklar, “İşgalci rejimin siber kalkanları ne kadar güçlü görünürse görünsün, direniş iradesi karşısında hepsi birer kağıttan duvar gibidir” mesajını vererek, bu operasyonların devam edeceği sinyalini verdi.