Gazze’nin Kayıp Yüzleri: Siyonist Saldırılarda 6 Bin Filistinli’den Hâlâ Haber Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de faaliyet gösteren Filistinli İnsan Hakları Araştırma Merkezi, yayınladığı son raporda, iki yıldır devam eden Siyonist saldırılar sonucu 6 binden fazla kişinin kaybolduğunu duyurdu. Rapora göre, bu kişilerin önemli bir kısmı bombardımanlarla yıkılan binaların enkazı altında kalmış olabileceği gibi, bir bölümü de Siyonist rejim güçleri tarafından zorla alıkonulmuş durumda.

Merkez, kayıp vakalarının özellikle Gazze Şehri, Han Yunus ve Cebaliye kamplarında yoğunlaştığını, çoğu ailenin haftalardır yakınlarından hiçbir haber alamadığını bildirdi. Çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan yüzlerce kişinin isimlerinin hâlâ kayıtlara geçirilmediği belirtiliyor.

Filistinli yetkililer, işgal güçlerinin sivilleri hedef alan saldırılarında hem uluslararası hukuku hem de savaş etiğini tamamen yok saydığını vurguladı. Enkaz altındaki binlerce insanın hâlâ kurtarılamamış olması, Gazze’de yaşanan felaketin boyutunu derinleştiriyor.

Direniş kaynakları, Siyonist rejimin bu tür uygulamalarla halkın moralini kırmaya çalıştığını ancak direniş iradesinin, kayıpların acısını mücadeleye dönüştürdüğünü ifade ediyor. Gazze’deki arama ekipleri, ağır yıkım ve yakıt eksikliğine rağmen çalışmalarını sürdürürken, bölge halkı her gün yeni bir umutla sevdiklerinden bir iz bekliyor.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, Gazze’deki kayıp dosyasının savaş suçları kapsamına alınması ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor. Ancak işgal rejimi, bu talepleri her zamanki gibi görmezden gelerek sessizliğini koruyor.

Gazze’nin kayıp binleri, Filistin halkının çektiği acının, direnişin bedelinin ve adalet arayışının sessiz tanıkları olarak hafızalara kazınıyor.