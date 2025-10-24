Bağdat’tan Kudüs’e Uyarı: Irak’tan İsrail’in Batı Şeria Hamlesine Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ortadoğu’da sular yeniden ısınmaya başladı. İsrail’in Batı Şeria’da egemenlik ilanına zemin hazırlayan yasa tasarıları, Irak’tan yükselen güçlü bir diplomatik tepkiyle karşılaştı. Bağdat yönetimi, söz konusu adımın yalnızca Filistin halkının yaşadığı trajediyi derinleştirmekle kalmayıp tüm bölgesel istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, yasa tasarılarının “uluslararası hukuk normlarının açık ihlali” olduğunu belirterek, “Bu tür girişimler Filistin’in tarihsel toprakları üzerindeki işgali kalıcı hale getirme ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırma çabasından başka bir şey değildir.” ifadelerini kullandı.

Bağdat’ın tepkisine destek, aralarında Mısır, Ürdün, Türkiye ve Katar’ın da bulunduğu 14 ülke ile bazı uluslararası kuruluşlardan geldi. Ortak bildiride, İsrail hükümetine “Batı Şeria üzerindeki fiilî işgali yasallaştırma” planlarından derhal vazgeçme çağrısı yapıldı.

Diplomatik çevreler, Irak’ın açıklamasının yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bölgedeki yeni siyasi denklemin habercisi olabileceğini belirtiyor. Analistlere göre Bağdat, son dönemde Filistin davasına verdiği desteği somut diplomatik adımlarla güçlendirerek hem Arap dünyasında hem de küresel arenada yeniden etkin bir konum elde etmeyi hedefliyor.

Direniş eksenli bölgesel ittifakların yükseldiği bir dönemde, bu açıklama, Filistin meselesinin diplomatik masalarda yeniden öncelikli gündem haline geleceğine işaret ediyor. Irak’ın bu çıkışı, sessiz diplomasiden açık tavra geçen yeni bir Ortadoğu siyasetinin de sembolü olarak değerlendiriliyor.