Maduro’dan Washington’a İngilizce Mesaj: “Çılgın Savaşa Hayır”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Latin Amerika siyasetinde tansiyon yeniden yükseliyor. Venezuela lideri Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’ın istihbarat teşkilatına ülkesinde gizli faaliyet yürütme yetkisi vermesini “egemenliğe müdahale” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

Başkent Karakas’ta sendika temsilcileriyle bir araya gelen Maduro, konuşmasında bu kararın yalnızca Venezuela’ya değil, tüm Latin Amerika’nın bağımsızlık ruhuna yönelik bir tehdit taşıdığını vurguladı. İngilizce olarak seslenen Maduro, Washington’a “barışa bir şans tanıma” çağrısında bulundu; “Çılgın savaşa hayır” sözleri salondaki kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı.

Maduro, ABD’nin son dönemde bölgedeki ekonomik ve siyasi nüfuzunu genişletme girişimlerini eleştirerek, “Latin Amerika bir satranç tahtası değil, halkların onurla yaşadığı topraklardır” dedi. Toplantıda, Venezuela işçi birlikleri de hükümetin ulusal egemenliği korumaya yönelik politikalarına tam destek açıkladı.

Uluslararası gözlemciler, Maduro’nun bu sert çıkışını hem iç kamuoyunu konsolide etme adımı hem de Washington’a verilen stratejik bir mesaj olarak değerlendiriyor. Uzmanlara göre Caracas yönetimi, ABD’nin bölgesel baskısına karşı diplomasi, dayanışma ve bölgesel direniş hattı üzerinden yeni bir duruş inşa etmeye hazırlanıyor.