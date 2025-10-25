Golan’da Sessiz Sızma: İsrail’in “Yeniden Şekillendirme” Planı Güney Suriye’de Derinleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyinde sessiz ama derin bir kuşatma yaşanıyor. Kuneytra ve işgal altındaki Golan Tepeleri çevresinde İsrail, sadece sınır ötesi saldırılarla değil, aynı zamanda toplum dokusuna nüfuz eden yöntemlerle alan hâkimiyetini genişletiyor. Bu yeni yaklaşım, askeri gözetimle sivil nüfusu etki altına almayı birleştiren bir “hibrit yayılma” stratejisi olarak değerlendiriliyor.

Bölge kaynakları, İsrail’in son aylarda Golan sınır hattında onlarca yeni gözetleme noktası kurduğunu, tarım ve altyapı projeleri adı altında sivil alanları askeri kontrol merkezlerine dönüştürdüğünü bildiriyor. Aynı dönemde İsrail, yerel halkı “insani yardım” adı altında yönlendiren sivil organizasyonlar üzerinden toplumsal nüfuzunu pekiştiriyor.

Uzmanlara göre, bu faaliyetlerin arkasında hem demografik dengeyi değiştirme hem de Suriye’nin güneyini Tel Aviv’in güvenlik kuşağına dönüştürme hedefi var. İsrail’in Golan’daki yasa dışı yerleşim politikalarıyla eşgüdümlü yürüyen bu plan, bölgede “kalıcı bir statüko” inşa etme niyeti taşıyor.

Yerel tanıklara göre, İsrail askerleri Kuneytra hattında zaman zaman insansız hava araçlarıyla köyleri gözetliyor, bazı bölgelerde ise su ve enerji projelerini kontrol altına alarak halkın temel ihtiyaçlarını baskı unsuru haline getiriyor. Bu durum, savaş yorgunu halk arasında derin bir güvensizlik yaratmış durumda.

Suriye yönetimi ise Golan üzerindeki hak iddiasını yinelerken, İsrail’in bu faaliyetlerinin “uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini” vurguluyor. Şam’a yakın kaynaklar, İsrail’in “yardım diplomasisi” kisvesi altında yürüttüğü çalışmaların aslında bölgeyi fiilen ilhak etme sürecinin yeni aşaması olduğunu dile getiriyor.

Bölgeyi yakından izleyen analistler, Washington’un sessiz onayının bu planın arkasında bulunduğuna dikkat çekiyor. ABD’nin Golan’ı İsrail toprağı olarak tanıyan önceki kararının, bugün sahadaki adımlara zemin hazırladığı belirtiliyor.

Golan’ın taşlık tepelerinde yükselen yeni gözetleme kuleleri, sadece askeri birer yapı değil; aynı zamanda bir ideolojinin somut tezahürü. İsrail, silahla başaramadığını, altyapı, medya ve nüfus mühendisliğiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Güney Suriye’nin kaderi, artık yalnızca sınırların değil, kimliğin de yeniden çizildiği bir harita üzerinde şekilleniyor.