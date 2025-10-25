Gazze’de Ateşkes Nefes Alıyor, Kuzeyde Fırtına Kopuyor: ABD, İsrail’in Lübnan Operasyonlarında Sessiz Ortağa Dönüştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de günlerdir süren kırılgan ateşkes, bölgedeki halklara kısa bir soluklanma alanı sağlasa da kuzey sınırında bambaşka bir tablo şekilleniyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki hedeflerle yetinmeyip saldırılarını ülkenin iç bölgelerine kadar genişletiyor. Bu saldırıların özellikle Hizbullah bağlantılı altyapılara yöneldiği belirtilirken, sahada ABD’nin gölgesi her geçen gün daha belirgin hale geliyor.

Bölgedeki diplomatik kaynaklara göre Washington, uzun süredir yürüttüğü “arabulucu” rolünü fiilen terk etmiş durumda. Pentagon’un danışman ekipleri, İsrail’in operasyon planlamalarında yer alıyor; hedef belirleme ve istihbarat paylaşımı konularında aktif bir koordinasyon yürütülüyor. Bu durum, ABD’nin bölgede “denge kurucu” değil, doğrudan çatışma dinamiklerini yöneten bir aktöre dönüştüğünü gösteriyor.

Analistler, bu gelişmenin sadece Lübnan’ı değil, tüm bölgesel güç dengelerini sarsacağı görüşünde. Çünkü ABD’nin askeri desteğiyle genişleyen İsrail operasyonları, Hizbullah’ı karşılık vermeye zorlayabilir; bu da Gazze’deki ateşkesi pamuk ipliğinden daha da ince bir dengeye dönüştürür.

Lübnan’ın güneyinde yaşayan siviller, artan bombardımanlar nedeniyle kuzeye doğru yeni bir göç dalgasına hazırlanıyor. Beyrut yönetimi ise uluslararası topluma “saldırıların derhal durdurulması” çağrısı yaptı ancak sahadaki gerçeklik, diplomasinin sesini bastıracak kadar sert.

Orta Doğu bir kez daha iki paralel hikâye yaşıyor: Gazze’de umudun son kıvılcıklarıyla tutunan bir ateşkes ve kuzeyde, büyük güçlerin gölgesinde yeniden alevlenen bir cephe hattı.