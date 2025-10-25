Washington’un Gözleri Gazze Semalarında: ABD İHA’ları Ateşkesi “Gözetliyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze’deki kırılgan sessizlik sürerken, Washington yönetimi bölge üzerindeki varlığını daha da belirginleştiriyor. New York Times’ın aktardığına göre ABD ordusuna ait gözetleme İHA’ları, “ateşkesin uygulanmasını denetleme” gerekçesiyle Gazze hava sahasında devriye uçuşlarına başladı. Resmî açıklamalarda bu operasyonların “tarafsız” ve “insani güvenlik” amaçlı olduğu belirtilse de sahadaki gözlemciler, bunun İsrail’in istihbarat kapasitesine doğrudan katkı sağladığını ifade ediyor.

Gazze’deki direniş kaynakları, ABD’nin “arabulucu” kisvesi altında fiilen İsrail’in gözüne ve kulağına dönüştüğünü vurguluyor. Uzmanlara göre, ateşkesin garantörlüğü adı altında yürütülen bu gözetleme uçuşları, İsrail ordusuna direniş unsurlarının hareketliliğini anlık olarak izleme imkânı veriyor. Bu da bölgede kırılgan olan dengeyi daha da İsrail lehine çeviriyor.

Washington’ın bu adımı, Biden yönetiminin Gazze politikasında giderek daha fazla “operasyonel ortak” haline geldiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Beyaz Saray, kamuoyuna “insani koridorların güvenliği” söylemiyle seslense de, Pentagon’un uçuş rotaları ve veri paylaşımı planları, sahadaki gerçek niyeti açık ediyor: ateşkesi denetlemek değil, İsrail’in güvenlik çıkarlarını korumak.

Gazze semalarında süzülen her insansız hava aracı, bölgede bir kez daha şu soruyu gündeme getiriyor: Ateşkesi kim koruyor, kim gözetliyor — ve aslında kimin adına?