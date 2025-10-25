Batı Şeria’da Zeytin Yerine Kül Kaldı: İsrail Yerleşimcilerinden Filistin’in Direniş Sembolüne Saldırı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın yamaçlarında, sonbaharın getirmesi gereken bereket bu yıl korku ve yıkımla iç içe geçti. Filistinli köylüler için sadece geçim değil, kimliğin ve direnişin sembolü olan zeytin hasadı, İsrailli yerleşimcilerin sistematik saldırılarıyla durma noktasına geldi. Yerel kaynaklara göre, son haftalarda yüzlerce çiftçi tarlalarına ulaşamazken, bazı bölgelerde hasat için yola çıkanlara taş, gaz ve ateşle saldırılar düzenlendi.

Filistin Tarım Bakanlığı verilerine göre yalnızca ekim ayı içinde yaklaşık 1.200 zeytin ağacı kesildi ya da yakıldı. Çiftçilerin çoğu, İsrail ordusunun “güvenlik bölgesi” ilan ettiği alanlara giremiyor. Bu alanların büyük kısmı ise, kısa süre sonra yerleşim birimlerine tahsis ediliyor.

Ramallah yakınlarında zeytin toplayan 58 yaşındaki Halil Derviş, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bu topraklarda dedemin diktiği ağaçları kendi elimle kesilmiş buldum. Sadece zeytinimizi değil, geçmişimizi, sabrımızı hedef alıyorlar.”

İnsan hakları örgütleri, İsrail ordusunun yerleşimci şiddetine göz yumduğunu, hatta bazı durumlarda saldırılara koruma sağladığını bildiriyor. Uluslararası toplumun sessizliği ise bölgede adalet arayışını daha da derin bir çaresizliğe sürüklüyor.

Zeytin ağacı, Filistin halkı için sadece bir geçim kaynağı değil; toprağa kök salmış bir varoluşun simgesi. Ancak bu yıl o kökler, dozer paletlerinin altında eziliyor, dallar kesiliyor, meyveler toplanmadan kuruyor.

Batı Şeria’da hasat mevsimi artık bir bayram değil — işgalin gölgesinde sürdürülen sessiz bir direnişin, sabrın ve toprağa tutunmanın hikâyesi.