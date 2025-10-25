Rusya: Rus varlıklarının kullanılmasının bedelini Avrupa’nın gelecek nesilleri ödeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma konusunda alacağı kararların sadece bugünkü liderlere değil, gelecekteki nesillere de sorumluluk yükleyeceğini belirtti.

Volodin, "Bu tür kararların bedelini sadece bugün onları kabul edenler değil, gelecekteki nesiller de ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Volodin, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının çalınmasına karışan devletlerin, çaldıklarını faiziyle birlikte çok daha büyük meblağlarla geri ödemek zorunda kalacaklarını vurguladı.

Perşembe günü, Avrupa Birliği ülkeleri, AB zirvesinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Kiev'in ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmasına ilişkin Avrupa Komisyonu'nun önerisini onaylamamıştı. Zirvenin ardından yayınlanan bildiride, Ukrayna'ya finansal destek sağlama seçeneklerinin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti. Belçika Başbakanı Bart de Wever, AB ülkelerinin, Rusya'nın varlıklarının kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek riskleri paylaşmaları gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca AB’nin, Rusya'nın egemen varlıklarını kullanması halinde Rusya'daki varlıklarını kaybedecek Batılı şirketlerin açacağı davalara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulamıştı.