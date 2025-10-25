Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Yemen Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de faaliyet gösteren bazı Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları ve programları ile ilişkilerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirme kararı aldı. Bakanlık, bazı uluslararası kuruluşların ve çalışanlarının, ülkeye karşı casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu ve düşman istihbarat örgütleri için çalıştığını tespit etti.

Bakanlık, bu kapsamda mevcut temel anlaşmaların gözden geçirilerek “Yemen’in güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunmasına katkı sağlayacak şekilde” yeniden düzenlenmesinin hedeflendiğini açıkladı. Bu adım, BM ve ABD kaynaklı insani faaliyetlerin sıklıkla siyasallaştırılması ve casusluk örtüsü olarak kullanılması endişesinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Hususi olarak, Yemen Devrim Lideri Abdulmelik el-Husi, ay başında yaptığı açıklamada, BM çalışanlarından bazılarının İsrail destekli bir casusluk ağıyla bağlantılı olduğunu ve Yemen hükümetinin kritik toplantılarını izleyerek İsrail’e bilgi aktardıklarını belirtti. Yakalanan bu hücrelerde, iletişim cihazlarını hacklemek ve istihbarat toplamak için kullanılan teknik ekipmanların bulunduğu bildirildi. El-Husi, ABD ve İsrail’in insani yardım faaliyetlerini bu casusluk hücreleri için koruyucu bir örtü olarak kullandığını ifade etti.

Bakanlık, bu adımı, Yemen’in ulusal güvenliği ve siyasi istikrarını korumak, insani yardım faaliyetlerinin şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamak amacıyla attığını vurguladı. Uluslararası hukuk uzmanları da Sana’a’nın bu girişimini haklı buluyor; BM çalışanlarının casusluk faaliyetlerine karışması, insani yardımın temel ilkeleri olan tarafsızlık, bağımsızlık ve insaniyet prensiplerinin ihlali anlamına geliyor.

Resmî kaynaklar, bakanlığın amacının insani yardımı engellemek değil, yalnızca casusluk ve siyasi manipülasyon amaçlı kullanımlarını önlemek olduğunu belirtiyor. BM’nin ve uluslararası aktörlerin, Yemen’deki güvenlik ve egemenliği hiçe sayan bu ihlallere karşı caydırıcı adımlar atması bekleniyor; ancak deneyimler, ABD ve BM’nin Sana’a’ya yönelik karalama ve insani yardım akışını kısıtlama politikalarını sürdürme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Yemen Dışişleri Bakanlığı’nın uluslararası kuruluşlarla yaptığı anlaşmaları gözden geçirme kararı, insani yardımı engellemek değil, onu Yemen’in egemenliği ve güvenliği çerçevesinde yeniden tanımlamak ve casusluk amacıyla kullanılmasını önlemek için atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.