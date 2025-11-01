Siyonist İsrail'in kirli planı: Su kontrol savaşları

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim, Körfez ülkelerindeki su krizini bölgeye uzun vadeli nüfuz kurma aracına dönüştürüyor. Tahran merkezli gözlemciler, bu sürecin yalnızca teknoloji veya ekonomi meselesi olmadığını, Arap dünyasının egemenlik yapısını sessizce dönüştüren bir strateji olduğunu vurguluyor.

Görünürde diplomatik normalleşme süreçleri dikkat çekerken, İsrail’in gerçek hedefi, suyun kontrolü üzerinden bölgenin kaderine yön vermek. Rejim, tuzdan arındırma teknolojileri ve ters ozmoz sistemleri aracılığıyla Arap dünyasının en hassas damarına, yani “hayat kaynağı suya” sızıyor.

İsrail, kurulduğu günden bu yana su kaynaklarını jeopolitik bir silaha dönüştürme politikası izledi. Suriye, Lübnan ve Ürdün’le yaşadığı su savaşlarından Nil Nehri’ne kadar uzanan projeler bunun kanıtı. Bugün ise Tel Aviv, Ben-Gurion döneminden bu yana uyguladığı “çölü yeşertme” stratejisini teknoloji ihracıyla yeniden canlandırıyor ve su teknolojilerinde bölgesel tekel haline geliyor.

Bu süreçte Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve BAE, hızla büyüyen nüfuslarını ve mega şehir projelerini sürdürebilmek için İsrail’in su teknolojisine bağımlı hale geliyor. Enerji tüketimi düşük, maliyeti az ve çevreye zararı sınırlı sistemler geliştiren İsrail, “enerji verimliliği” bahanesiyle Körfez’in stratejik altyapısına giriyor.

Riyad’ın NEOM projesi veya Kuveyt’in 2035 kalkınma planı gibi büyük vizyonların arkasında İsrail mühendisliği gizleniyor. Tel Aviv merkezli IDE Technologies adlı şirket, “Swiss Water” adlı İsviçreli bir aracı üzerinden Arap ülkelerinde faaliyet yürütüyor. Bu yöntemle, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Pakistan gibi ülkelerde çok milyon dolarlık projelerde yer alıyor.

Örneğin Suudi Arabistan’daki Cübeyl 3A (Jubail 3A) tesisi, günde 600 bin metreküp kapasitesiyle dünyanın en büyük tuzdan arındırma projelerinden biri. Resmî olarak ACWA Power’a ait görünse de, projenin mühendislik kısmı Çin, İspanya ve İsrail ortaklığında yürütülüyor. Bu durum, Riyad’ın su krizini çözme arayışını, Tel Aviv için siyasi normalleşmeye giden yeni bir kapıya dönüştürüyor.

Benzer şekilde Kuveyt’te de durum farklı değil. Tel Aviv’in şirketleri, resmi yasaklara rağmen dolaylı yollarla ülkenin doğu ve batı kıyılarındaki tuzdan arındırma tesislerinde faaliyet gösteriyor. Bu, “teknolojik bağımlılık yoluyla normalleşme”nin tipik örneği.

Su altyapısında kurulan bu görünmez ağ, Arap dünyasının bağımsızlığını teknik düzeyde aşındırıyor. Tel Aviv, bu stratejiyle bir taşla iki kuş vuruyor: Hem Körfez ekonomilerine entegre oluyor hem de bölgesel su güvenliğini kendi denetimi altına alıyor.