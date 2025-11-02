Uzmanlardan Dikkat Çeken Değerlendirme: “Stratejik Hareketsizlik, Silahsızlanma Umudunun Tükendiğini Gösteriyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgesel gerilimlerin sürdüğü bir dönemde diplomatik çevreler, tarafların “stratejik hareketsizlik” olarak tanımlanan yeni bir tutum içine girdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu durum, artık silahsızlanmanın mümkün olmadığına dair bir kabullenişi ve statükonun geçici olarak korunmasına yönelik bir uzlaşıyı yansıtıyor.

Güvenlik analistleri, “Stratejik hareketsizlik, barışa giden yolun tıkandığını, tarafların ise bu çıkmazı yönetmeye çalıştığını gösteriyor” değerlendirmesinde bulunuyor. Bu yaklaşımın özellikle nükleer ve konvansiyonel silah dosyalarında belirdiğine dikkat çekiliyor.

Bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güvensizlik, dış müdahaleler ve artan silahlanma eğilimleri nedeniyle müzakere süreçlerinin sonuçsuz kaldığını vurgulayan analistler, mevcut tabloyu “sessiz bir kabul” olarak niteliyor.

Uzmanlardan biri, “Taraflar artık silahsızlanma konusunda değil, mevcut dengeyi sürdürme konusunda anlaşabiliyor. Bu, diplomasinin yenilgisidir” ifadelerini kullandı.

Analistler, bu durumun özellikle Batı Asya’da kalıcı barış umudunu zayıflattığını, ancak direniş ekseninin bölgesel dengelerde statükoya mahkûm olmayacağını da vurguluyor. Direniş cephesine göre, “stratejik hareketsizlik” politikası Washington ve müttefiklerinin başarısızlığının en açık göstergesi.