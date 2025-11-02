  1. Ana Sayfa
“İsrail’i Korkutan, Hizbullah’ın Gücü Değil; Bilinmeyenidir”

2 Kasım 2025 - 18:16
Askeri analistler, son dönemde İsrail’in en büyük endişesinin Hizbullah’ın elindeki silahlar ya da savaş deneyimi değil, örgütün bilinmeyen kabiliyetleri olduğunu belirtiyor. Uzmanlara göre Tel Aviv’i tedirgin eden asıl unsur, Lübnan direnişinin artık çatışma denkleminin tahmin edilemeyen ve denetlenemeyen asli aktörüne dönüşmesidir.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilim tırmanırken, İsrail’in kuzey cephesinde artan gerginliklerin odağında yine Hizbullah var. Ancak analistlere göre Tel Aviv’i asıl endişelendiren, Hizbullah’ın bilinen askeri kapasitesi değil; henüz ortaya çıkmamış, istihbaratın ulaşamadığı potansiyel kabiliyetleri.

İsrail’in, Hizbullah’ın sahip olduğu füze menzilleri, elektronik savaş sistemleri ve saha taktikleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu, bu nedenle her olası senaryonun “bilinmeyen bir tehdide” dönüşebileceği ifade ediliyor. Bir bölge uzmanı, “İsrail’in kabusu, Hizbullah’ın ne yapabileceğini değil, ne zaman ve nasıl yapacağını bilememesidir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Lübnan’daki direniş kaynakları, Hizbullah’ın yıllar süren hazırlık süreciyle artık yalnızca savunma değil, gerektiğinde stratejik saldırı kapasitesine de ulaştığını vurguluyor. Bu durum, İsrail’in caydırıcılık dengesini kökten sarsarken, “bilinmeyen” faktörünü sahadaki en güçlü psikolojik silaha dönüştürmüş durumda.

Analistler, “Hizbullah artık sadece bir direniş hareketi değil, bölgesel denklemi yeniden tanımlayan bir aktör” görüşünde birleşiyor. Direniş cephesi açısından bu, askeri dengenin ötesinde bir anlam taşıyor: Bilinmeyen, artık caydırıcılığın en güçlü biçimi haline geldi.

