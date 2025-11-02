“İsrail’i Korkutan, Hizbullah’ın Gücü Değil; Bilinmeyenidir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki gerilim tırmanırken, İsrail’in kuzey cephesinde artan gerginliklerin odağında yine Hizbullah var. Ancak analistlere göre Tel Aviv’i asıl endişelendiren, Hizbullah’ın bilinen askeri kapasitesi değil; henüz ortaya çıkmamış, istihbaratın ulaşamadığı potansiyel kabiliyetleri.

İsrail’in, Hizbullah’ın sahip olduğu füze menzilleri, elektronik savaş sistemleri ve saha taktikleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu, bu nedenle her olası senaryonun “bilinmeyen bir tehdide” dönüşebileceği ifade ediliyor. Bir bölge uzmanı, “İsrail’in kabusu, Hizbullah’ın ne yapabileceğini değil, ne zaman ve nasıl yapacağını bilememesidir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Lübnan’daki direniş kaynakları, Hizbullah’ın yıllar süren hazırlık süreciyle artık yalnızca savunma değil, gerektiğinde stratejik saldırı kapasitesine de ulaştığını vurguluyor. Bu durum, İsrail’in caydırıcılık dengesini kökten sarsarken, “bilinmeyen” faktörünü sahadaki en güçlü psikolojik silaha dönüştürmüş durumda.

Analistler, “Hizbullah artık sadece bir direniş hareketi değil, bölgesel denklemi yeniden tanımlayan bir aktör” görüşünde birleşiyor. Direniş cephesi açısından bu, askeri dengenin ötesinde bir anlam taşıyor: Bilinmeyen, artık caydırıcılığın en güçlü biçimi haline geldi.