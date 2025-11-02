Nasrallah’ın Uyarıları Gerçek Oldu: Direniş Lideri Yıllar Önce ABD’nin Fitne Senaryosunu Açığa Çıkarmıştı

News ID: 1745803

Direniş Cephesi’nin liderlerinden Seyyid Hasan Nasrallah’ın yıllar önce yaptığı uyarılar, bölgedeki gelişmelerle bir kez daha doğrulandı. Nasrallah, defalarca ABD ve Siyonist rejimin fitne projelerine karşı dikkat çekmiş, Washington’un bölge halklarını birbirine düşürmek için kullandığı aktörleri, yöntemleri ve medya araçlarını ayrıntılarıyla ifşa etmişti.